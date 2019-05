Gattuso: "Tranquilli tifosi, Il Milan è in buone mani e con dirigenti in gamba"

Ai microfoni di Peppe Di Stefano per Sky Sport 24, Gennaro Gattuso ha parlato così del club rossonero: "Il Milan è qualcosa che rimane sempre dentro di me, mi ha dato una enorme possibilità sia da allenatore che da giocatore. È stata una scelta sofferta ma in questo momento era giusto farla. Il club è in buone mani, ci sono dirigenti in gamba e la società è composta da grandi uomini. I tifosi stiano tranquilli, non si devono preoccupare".