Gazidis: "Crisi del calcio? La Superlega non era la risposta giusta"

In merito alla Superlega, l'ad rossonero Ivan Gazidis ha dichiarato a Sette, settimanale del Corriere della Sera: "Se la crisi del calcio è reale la Superlega non era la risposta giusta, ma quando si è in difficoltà si può anche perdere lucidità. I problemi sono rimasti e vanno affrontati assieme, club, Uefa, Fifa, perché la crisi non è passata e non è tempo per nessuno di dichiarare vittoria. La questione della governance è fondamentale: bisogna ricordare che tutto si basa sui club".