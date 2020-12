Gazidis: "Ibra sa cosa è necessario per sognare"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’a.d. rossonero Ivan Gazidis, tra le altre cose, ha parlato anche delle ambizioni del club: "L’obiettivo di Elliott è portare orgoglio ai tifosi, ma per far credere loro i primi a crederci dobbiamo essere noi. Abbiamo bisogno di muoverci e costruire con umiltà perché non abbiamo vinto nulla, non siamo alla fine del percorso. Se anche solo per un attimo ci sentissimo appagati, siamo morti. Per me non è un progetto finanziario e di business. Il mio primo movente è la passione. Non ci può essere storia più bella di ciò che stiamo e sto vivendo col Milan. La stagione è lunga e non voglio imporre limiti ai sogni dei giocatori e dei tifosi. Inseguire i sogni e credere nelle nostre capacità è importante. Ma avere solo sogni senza lavoro, preparazione e gioco di squadra, equivale a non avere opportunità. Ibra sa cosa è necessario per sognare, cosa è necessario fare per raggiungere i sogni, perché lui sa che dietro ogni sogno c’è un lavoro duro. Per me è uguale".