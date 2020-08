Gazidis: "Nuovo stadio fondamentale per tornare al vertice"

Ivan Gazidis, ad rossonero, ha commentato così il momento del Milan ai microfoni del Daily Mail: "Servono molte cose per tornare al vertice, ma lo stadio, per me, è l’elemento fondamentale, anche se non è l’unico. Abbiamo un marchio globale. Il club ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, ma il marchio è ancora immensamente forte. Il Milan è uno dei cinque club più grandi al mondo per seguito di tifosi, per questo dobbiamo tornare ad essere protagonisti non solo in Italia ma anche in Europa".