Gazidis: "Stiamo investendo nel rapporto con i tifosi, soprattutto dal punto di vista digitale"

Intervistato a Gulf News, l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha raccontato della sua esperienza in rossonero a 360 gradi. Queste le sue parole sul rapporto con i tifosi: "Al Milan, una delle nostre principali aree di attenzione è quella di costruire e rafforzare il nostro legame con la nostra base di fan globale. Sappiamo che il club non è nulla senza la lealtà e il sostegno dei suoi tifosi. Siamo consapevoli che non tutti i nostri fan avranno l'opportunità di arrivare a San Siro e vedere i loro giocatori preferiti in azione, ed è per questo che negli ultimi due anni, soprattutto sulla scia della pandemia di COVID-19, abbiamo investito molto nello spazio digitale."