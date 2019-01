Gentile sul Milan: "Gattuso ha bisogno di nuovi innesti. Sensi? Farebbe comodo ai rossoneri"

Riccardo Gentile è intervenuto a SkySport24 e sul mercato di gennaio del Milan ha dichiarato: "Il Milan deve fare per forza qualcosa sul mercato, Gattuso ha bisogno di nuovi innesti, però deve rispettare certe regole e quini non può fare il passo più lungo della gamba. Sensi? E' un giocatore che potrebbe fare comodo al Milan, anche se non sarebbe un colpo che potrebbe cambiare la stagione del Milan. Per crescere però vanno fatti piccoli passi alla volta. La squadra, nonostante gli alti e bassi, è in piena corsa per la Champions".