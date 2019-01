Gerolin: "Paquetà è un ottimo giocatore, è forte, ha un buon sinistro"

“Paquetà è un ottimo giocatore ma non bisogna aspettarsi più di tanto, non è il Kakà o Van Basten della situazione. È forte, ha un buon sinistro ma non ha un gran cambio di passo e questo è un limite. Bisogna dargli molto tempo. Non è un fuoriclasse”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex ds di - tra le altre - Palermo e Udinese, Manuel Gerolin, oggi consulente di mercato del Vasco Da Gama.

Higuain può lasciare il Milan.

“Quando un attaccante non fa gol non è felice. Ci può stare che parta. Oggi rispetto al calcio italiano più avanti ci sono altre situazioni”.