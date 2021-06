Ghirelli sull'inchiesta di Report: "Nella riforma anche il ruolo dei procuratori"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ospite di Lady Radio, commenta così la puntata di Report sui procuratori:

Pensa che la FIGC possa agire in qualche modo o si attenderanno le decisioni di UEFA e FIFA?

“Noi siamo impegnati in un'operazione che deve essere al centro della riforma. Serve lavorare per la sostenibilità economica dei campionati e garantire regole certe. Credo che anche il discorso dei procuratori debba rientrare in questa riforma perché sono soggetti che operano nel mondo del calcio”.