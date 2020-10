Giacinti a MTV: "Fondamentale vincere oggi, dovevo ritrovare me stessa"

Valentina Giacinti, intervistata da Milan TV, ha parlato del successo sull'Empoli e della settimana difficile dopo la sconfitta contro la Juve: "Era importante riscattarci e portare a casa questi tre punti, l'anno scorso li abbiamo persi. Era fondamentale vincere dopo la sconfitta con la Juve, la squadra ha risposto bene, poi penseremo alla gara con l'Inter. Era fondamentale ritrovare la squadra, per me era importante ritrovare me stessa, ringrazio le persone che mi sono state vicine. Oggi ha vinto la cattiveria e la volontà di portare a casa la vittoria".