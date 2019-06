Giacinti: "Tutto il mondo pensa che il calcio sia solo maschile, non è così"

Valentina Giacinti ha rilasciato un'intervista a Fab!. Ecco le parole dell'attaccante del Milan, che sarà protagonista anche nella Nazionale Femminile impegnata nei mondiali di calcio: "Da piccola mi è capitato alcune volte di sentirmi dire che il calcio non poteva essere per le donne e quando giocavo insieme ai maschi per me l'obiettivo era farli ricredere. Quindi spesso quando giocavo contro di loro, mi piaceva fare tanti gol per far capire che anche le donne potessero fare uno sport che tutto il mondo pensa che sia maschile, quando in realtà non esiste uno sport maschile o femminile. Non capisco perchè ci siano ancora così tante discriminazioni nel calcio femminile e spero che piano piano venga riconosciuto anche questo sport. Il calcio ti dà tanto, ma ti richiede anche tanto tempo. Però l'emozione di fare un gol il sabato o comunque di portare a casa una vittoria, ripaga tutto il sacrifico che fai durante la settimana. Il consiglio che mi sento di dare ad una ragazza che vuole iniziare a giocare a calcio è sicuramente quella di credere sempre in se stessa, di migliorare e di non arrendersi mai alla prima difficoltà".