Giampaolo: "Col Bayern ho visto dedizione, tutti hanno tenuto botta"

Durante la conferenza stampa svoltasi negli Stati Uniti, Marco Giampaolo è tornato sulla gara col Bayern Monaco: "Mi è piaciuta la dedizione e il fatto che i ragazzi hanno giocato con fede, cercando di ripercorrere le linee di pensiero che abbiamo provato a sviluppare insieme. Dentro vanno fatte bene le fasi di possesso e non possesso così come le fasi di riattivazione del recupero palla. Sarei stato preoccupato se non avessi visto quello che dicevo poco fa. Vedo fiducia, impegno. Eravamo molto rimaneggiati, anche se quelli che hanno giocato non sono gli ultimi arrivati. Eravamo corti nei cambi, abbiamo rischiato di perdere qualche giocatore per infortunio e a qualcuno abbiamo tirato il collo, e non era nei programmi. Però, fortunatamente, a parte per Theo, è andata bene. Tutti hanno tenuto botta fino alla fine".