Giampaolo: "In Champions serve anche fortuna. Ajax esempio per tutti"

L’obiettivo del Milan - e quindi di Giampaolo - per la prossima stagione è ottenere un posto in Champions. Una sfida stimolante per il tecnico abruzzese: "La Champions non è una competizione semplice. Al momento giusto serve anche un pizzico di fortuna. Il calcio inglese quest’anno ha dominato in Europa. Forse perché la Premier è il campionato più ricco, più potente. Però che grande cavalcata ha fatto l’Ajax. Con programmi e idee ha annullato il gap con le grandi d’Europa. L’Ajax è un esempio per tutti".