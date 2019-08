Giampaolo: "Kessie e Paquetà li ho forzati. I terzini? Quando la squadra opposta si chiude è dura"

Marco Giampaolo, in conferenza stampa, si è soffermato così sui nuovi giocatori e sulla spinta dei terzini: "Bisogna allenarli tutti. Bennacer ha fatto un allenamento, Leao tre. Kessie e Paquetà li ho forzati. Non conosco bene le caratteristiche. È qualcosa che sapevo già e che vanno oltre la partita di oggi, La spinta dei terzini, quando tu hai una squadra che si chiude la, è dura. Abbiamo sbagliato le soluzioni in uscita, abbiamo preso contropiedi a squadra aperta. Devo metterli in condizione di esprimersi meglio”