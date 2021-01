Giampaolo: "Krunic è un giocatore forte ma non verrà al Torino"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, l'allenatore granata Marco Giampaolo ha parlato anche del rossonero Krunic. Queste le sue parole: "Gli faccio l'in bocca al lupo per una pronta guarigione dal Covid. L'ho avuto ad Empoli, l'ho ritrovato al Milan ma lì non l'ho mai allenato perché era reduce da infortuni. E’ migliorato perché le esperienze ti fanno migliorare e quando approdi in una grande squadra accresci il tuo livello di autostima. E’ un giocatore forte, con qualità, ma non verrà a giocare al Toro”.