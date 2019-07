Giampaolo: "Sono sicuro che darò un'identità forte alla squadra, un marchio riconoscibile"

Ai microfoni di Milan Tv, nell'intervista rilasciata prima della partenza per l'ICC negli Stati Uniti, Marco Giampaolo ha parlato così del lavoro da svolgere: "Io ho ben presente la visione. Per raggiungere quel tipo di obiettivo occorre tempo e lavoro, fidelizzazione, entusiasmo. Ho bisogno di lavorare con questi ragazzi nel tempo ma sono sicuro di potercela fare, di poter dare un marchio, un’identità forte alla squadra, che sia riconoscibile, così come ho detto in conferenza stampa e così come deve essere un grande club come il Milan”.