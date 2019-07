Dennis Praet è stato uno dei nomi accostati ai rossoneri. In conferenza stampa oggi, Marco Giampaolo ha parlato così del calciatore della Sampdoria: "Stimo Praet ma non so se diventerà un giocatore in più per il Milan perchè abbiamo già quattro mezze ali, certo lo stimo, l'ho allenato e non è un giocatore del Milan. Siamo coperti in quel ruolo.