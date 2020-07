Gianni Di Marzio: "Milan, serve una punta di qualità"

A TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio ha parlato di Milan e Juventus e delle prospettive future dei due club.

Milan che può puntare alla Champions il prossimo anno?

"Non so se rimarrà anche Ibra, perché è stato determinante per Pioli, oltre quello che è l'aspetto tecnico. Senza Ibra sarà lo stesso Pioli che dovrà dare personalità alla squadra e cercare di completarla con altri elementi. Per esempio manca una punta centrale. Punterei su un attaccante di qualità ma non farei follie. Punterei sulla qualità".