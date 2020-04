Gianni Di Marzio: "Pioli ha lavorato bene ma la mia sensazione è che sia già out"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Gianni Di Marzio ha parlato del lavoro di Pioli al Milan. Questa la domanda e la risposta:

Sei favorevole alla riconferma dal Milan di Pioli?

"Ha lavorato bene, si è destreggiato benissimo in quel contesto. Ha fatto un passo indietro rispetto a Ibrahimovic, che ha trainato lo spogliatoio, è stato determinante. Lo svedese mi ha sorpreso, visto che veniva dagli Usa. Me lo aspettavo affaticato e invece ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli. Ma la sensazione per me è che Pioli sia già out".