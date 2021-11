Gilardino su Pioli: "Fa la differenza, ha dato un'identità forte al Milan"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante del Milan, Alberto Gilardino, ha speso parole d’elogio per il tecnico Stefano Piolo: "Un altro che fa la differenza come Ibra. Lo conosco per averlo avuto come allenatore a Bologna. Ha dato un’identità forte, con lui sono tutti coinvolti, importanti, responsabilizzati. Mi piace lo stile di gioco, come si muovono all’interno dello spazio. Nell’ultimo quarto d’ora del derby mi hanno impressionato: hanno messo in grossa difficoltà l’Inter con organizzazione e compattezza".