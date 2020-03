Giordano: "Dimissioni Pioli? Deve continuare fino a fine anno, sarebbe irrispettoso anche per i tifosi"

Bruno Giordano, ex attaccante italiano, è intervenuto su TMW Radio e sul Milan ha dichiarato: "Se mi aspetto le dimissioni di Pioli? Sarebbe un autogol per lui. Significherebbe interrompere un discorso che ha iniziato con la squadra. Sta facendo un buon lavoro e a fine stagione se ne potrebbe riparlare. È vero che non avrà vicino Boban e Maldini che lo hanno portato a Milano ma deve continuare fino a fine anno. Sarebbe irrispettoso anche per i tifosi".