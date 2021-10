Giroud a DAZN: "Sono quasi al 100%. Vogliamo dimostrare che siamo pronti per provare a vincere la Serie A"

Olivier Giroud è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Hellas Verona. Queste tutte le dichiarazioni del francese:

Come stai? “Sono quasi al 100%. Sono molto felice di essere di nuovo con la squadra, ho aspettato questo momento e voglio fare bene per aiutare la squadra a vincere. È una partita importante, perché come ci ha detto il mister possiamo fare il record del Milan per il miglior avvio di campionato. Sono molto motivato per fare una grande partita stasera con una grande energia ed entusiasmo”.

Somigliata ad una squadra di Premier per ritmo e intensità? “L’ho visto quando sono arrivato qui, ho detto che abbiamo tanti giocatori con grande intensità nella partita. Hanno grande generosità ed energia, ma anche tanta qualità nel gioco. Il Mister ha tanti piani per giocare bene e noi vogliamo fare bene per dimostrare alla Serie A che siamo pronti per provare a vincere”.