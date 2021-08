Giroud a MTV: "Partita positiva per il futuro. Spero di segnare in Serie A, magari già da lunedì!"

Olivier Giroud, numero 9 rossonero, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Panathinaikos: "Mi sento sempre meglio sul campo. Stiamo lavorando duramente a Milanello. Abbiamo iniziato forte la partita, con molta intensità. Avevamo voglia di giocare il nostro calcio e abbiamo avuto molto chanche e ho provato a concludere al meglio il lavoro fatto dai miei compagni; ho ricevuto ottimi assist da Tomori e Calabria ed ero felicssimo di concludere il lavoro".

Sulla squadra: "Stiamo imparando a conoscerci meglio, anche sul campo. Mi sento molto bene con i ragazzi, loro mi cercano sempre in area e proviamo sempre a collaborare con le punte. Avremmo potuto segnare di più, ma è stata una partita positiva per il futuro".

Sui tifosi: "Mi sento parte della famiglia. Abbiamo tutti ricevuto un benvenuto molto caloroso dai tifosi stasera. Quando ho segnato ho sentito che chiamavano il mio nome: fa sempre piacere per un attaccante segnare. Non vedo l'ora di giocare a San Siro e di esordire in campionato. Spero di segnare in Serie A, magari già dalla prossima partita!".