Giroud: "Leao talento incredibile, impressionato da Tonali"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud ha rilasciato queste parole sullo scudetto: "E perché non dovrei crederci? In campionato stiamo andando veramente bene, giochiamo un buon calcio e abbiamo molte diverse possibilità. Siamo una squadra giovane che crescerà in fretta: conoscevo le qualità di Leao, ma il suo talento visto da vicino è veramente incredibile. Non conoscevo invece Tonali, che mi ha impressionato per volume di gioco e qualità. E poi ci sono ragazzi come Gabbia e Daniel Maldini che diventeranno grandi in fretta".