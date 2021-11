Giroud sul derby: "Non vedo l'ora di giocarlo, dobbiamo riposarci e recuperare energie"

Olivier Giroud, attaccante rossonero, si è così espresso a Sky in vista del derby: "Prendo le partite una dopo l'altra. Ora siamo concentrati sul derby, ma prima della partita col Porto eravamo concentrati su oggi. Si gioca per questo tipo di partite e non vedo l'ora di giocare il derby. Dobbiamo riposarci e poi torneremo con la stessa energia e la voglia di vincere questo derby".