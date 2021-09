Giroud sulla Francia: "Sorpreso dalla non convocazione di settembre, ma rispetto le scelte"

Olivier Giroud, attaccante del Milan, si è così espresso alla testata francese Telefoot sulla Francia "Non so se possiamo dire che abbiamo già digerito l'eliminazione dagli Europei, ci resta ancora un po' in gola. Dobbiamo voltare pagina... Non convocato a settembre? Sì, la cosa mi ha sorpreso, un po'. Soprattutto il fatto di non essere stato informato prima. Ma ecco, è così. Dobbiamo ancora una volta andare avanti e vedremo cosa riserva il futuro. Siamo più felici quando siamo in campo, giochiamo e aiutiamo la squadra. Ma ecco, ci sono delle scelte lì e devi rispettarle e deve esser così. Prossime convocazioni? Vedremo. Come al solito, non dobbiamo preoccuparci. Se chiamiamo me, farò del mio meglio per aiutare la squadra. Perché non provare ad avvicinarsi un po' a Henry?! Ma sarà il futuro a dircelo".