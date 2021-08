Giuliani: "La maglia del Milan porta le aspettative della storia e l'orgoglio di rappresentare Milano"

Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, si è così espressa ai canali ufficiali PUMA durante la presentazione della terza maglia rossonera.

Cosa significa per te entrare in un club come il Milan?

"Bisogna portare sulle spalle le aspettative della storia, ma anche essere orgogliosi di rappresentare la città di Milano".

Ti sei unito alla squadra di recente. Se dovessi fare un rito di iniziazione, quale canzone canteresti?

"Credo che cantare sia il modo migliore per presentarsi alla squadra. Mi piace cantare e ho un paio di canzoni in mente. Canzone preferita per il karaoke? “Acqua e Sale” - un classico - e “Shallow”.

Che stile ti aspetti dal nuovo kit?

"Mi aspetto uno stile rivoluzionario che ci dia un nuovo inizio dopo i tempi difficili che tutti abbiamo affrontato di recente".