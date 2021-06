Giuliani su Donnarumma: "Inoperoso per un'ora, ha risposto presente. È un grande portiere"

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, il portiere dell'Italia femminile Laura Giuliani ha parlato della prestazione di Donnarumma con la Svizzera. Queste le sue parole: “Fino al 63° non ha dovuto fare alcuna parata, ma appena è stato chiamato in causa ha risposto presente e da queste cose si vede un grande portiere. Dopo una stagione giocata a porte chiuse si può correre il rischio in gare come queste di farsi distrarre dal pubblico, ma Donnarumma ha dimostrato di essere un numero uno assoluto”.