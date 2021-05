Giunti dopo il derby Primavera: "Ci siamo complicati la vita con il rigore sbagliato"

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, l'allenatore della Primavera Federico Giunti ha detto la sua dopo la sconfitta con l'Inter. Queste le sue parole: "Ci siamo complicati la vita con il rigore sbagliato, abbiamo accusato quell'episodio. Dal possibile vantaggio siamo andati sotto, il resto del primo tempo abbiamo faticato e invece la ripresa mi è piaciuta. Non era facile recuperare, loro giocavano in blocco dietro la linea della palla: sapevamo di non dover commettere errori ma purtroppo è successo. Andiamo avanti, fortunatamente adesso abbiamo un altro test importante: servirà il massimo da tutti quanti. Peccato, sarebbe stato importante uscire con un risultato positivo per dare continuità. Stiamo comunque facendo molto meglio rispetto al girone d'andata. Mi spiace per Capone, speriamo di recuperarlo per la Sampdoria"