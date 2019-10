Giunti: "Sono molto contento. Prendiamo tre punti importanti"

Dopo la vittoria in rimonta per 2-1, grazie alla doppietta di Colombo, mister Giunti ha parlato ai microfoni di MilanNews in conferenza.

Sulla vittoria: "Nel primo tempo abbiamo fatto molta più fatica rispetto a quello che speravamo. La Cremonese ci ha messo in difficoltà: hanno fatto una grandissima partita difensiva. e ci hanno chiuso tutti gli spazi. Non ci hanno concesso nulla e sono stati bravi a ripartite alcune volte. Il gol che abbiamo subito ci ha creato molti problemi. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro spirito ed è stata la conseguenza dell'atteggiamento e dell'approccio diverso. Alla fine però prendiamo questi tre punti che sono molto importanti".

Sulla reazione nel secondo tempo: "Sono contento del nostro percorso, chiaramente ci sono delle difficoltà. Nel primo tempo non ce n'era uno che si salvasse ed è stato facile quindi motivarli.

Sulla reazione di oggi: "A Cittadella meritavamo di vincere. La prestazione, però, è stata migliore rispetto a quella di due settimane fa, siccome è stata molto più continua. Mi è piaciuta la voglia di ribaltare il risultato e di andare a prendere questa vittoria. Ci sono squadre che fanno un certo tipo di gioco contro di noi e non so quante avranno il coraggio di venire a giocare a viso aperto".

Su Caldara: "Penso sia un partita positiva. Se ci sarà bisogna di ospitare qualcuno della prima squadra che ha bisogno di minutaggio, noi saremo disponibili".