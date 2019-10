Giunti: "Tre punti importanti, contento del nostro percorso in campionato"

Queste, a caldo, dopo la vittoria della sua Primavera (2-1 alla Cremonese) nella quinta giornata di campionato, le parole di Mister Giunti:

IL PRIMO TEMPO

"Davvero una gara difficile. Nel primo tempo abbiamo fatto molta più fatica di quanto ci aspettavamo e speravamo, la Cremonese ci ha messo in difficoltà. Hanno fatto una grande partita difensiva, chiudendoci gli spazi e non concedendoci occasioni; sono anche stati bravi a ripartire. E poi il gol preso ci ha complicato ancora di più la vita".

IL SECONDO TEMPO

"Nella ripresa siamo entrati con un altro spirito, i due gol sono stati una conseguenza del diverso approccio e del buon atteggiamento. All'intervallo ho spronato i ragazzi a fare quello che sanno fare. Ci può stare di sbagliare un tempo di una partita, ma ci prendiamo questi tre punti molto importanti".

IL CAMPIONATO

"Sono contento del nostro percorso, sarebbe un grosso errore pensare di sbarazzarci agevolmente di tutte le squadre di questo campionato perché incontriamo quasi sempre avversari che non se la giocano a viso aperto. A Cittadella meritavamo di vincere, abbiamo giocato meglio ma bisogna fare gol. Di oggi mi è piaciuta la voglia di ribaltare il risultato e di andarci a prendere la vittoria".

SU CALDARA

"Per lui sono stati 45' positivi in una partita vera. È stato un buon test e noi saremo sempre disponibili a far giocare qualcuno della Prima squadra in caso di necessità".

Sempre dal Vismara, poi, le dichiarazioni dell'attaccante classe 2002 Lorenzo Colombo, match-winner di giornata con una doppietta nella ripresa che ha ribaltato il parziale in favore dei rossoneri: "Arrivavo da un infortunio abbastanza lungo e avevo voglia fin da subito di dimostrare di poter far vincere questa squadra. In questa categoria le partite sono sempre difficili, poi nel secondo tempo gli spazi si aprono e quindi diventa più facile creare occasioni e trovare il gol soprattutto per noi attaccanti".