Gravina: "Dazn? La Serie A va sempre più valorizzata. Ho chiesto attenzione alla Lega"

Tra i temi del campionato in corso, quello legato alla sua visibilità televisiva. Non sono mancate, è noto, le polemiche legate al rendimento di Dazn, che da questa stagione trasmette tutta la Serie A. Dell’argomento ha parlato oggi a La Nuova Sardegna il presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “In questo ambito è competente la Lega calcio, io mi auguro che la Serie A sia sempre più valorizzata. Ho chiesto massima attenzione, va migliorata anche la fruibilità dell’utente, sia negli stadi che in tv o da qualsiasi altro dispositivo”.