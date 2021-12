Gravina: "Il calcio è nella morsa Covid, ma la legge di bilancio sarà di grande aiuto"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha rilasciato un comunicato ufficiale esprimendo soddisfazione per l'introduzione dell'apprendistato, la possibilità per le Federazione di reinvestire gli avanzi di gestione e la rateizzazione degli oneri fiscali e contributivi per i club, tutte misure contenute nella legge di bilancio del Governo Draghi. “Come tutto il Paese, il calcio è ancora nelle morsa del Covid, ma le misure richieste e introdotte all’interno della legge di Bilancio saranno di grandissimo aiuto. Ringrazio il Governo per la sensibilità dimostrata – ha continuato Gravina – in particolare il Ministro dell’Economia Daniele Franco e la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, ai quali abbiamo rappresentato in tempi non sospetti criticità e richieste e con i quali ci siamo confrontati costantemente”.