Gravina: "Se la Juve farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A"

La Juventus rischia l'affiliazione alla FIGC nel caso in cui non dovesse fare passi indietro sulla Superlega. Gabriele Gravina, numero uno della Federazione, quest'oggi ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha ribadito questo concetto: "Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”.