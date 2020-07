Gravina: "Serie A come l'NBA? Il campionato non è un circolo chiuso"

Nelle scorse settimane si era discusso di una riforma del calcio italiano in stile NBA, ipotizzando quindi una sorta di circolo chiuso con il blocco di retrocessioni e promozioni. In questo senso, il presidente della FIGC Gravina ha smentito ai microfoni di Tuttosport questa possibilità: "La nostra tradizione è contraria a qualsiasi formula di circolo chiuso. La passione è determinata dalla filiera che unisce i campionati e non possiamo difendere questo principio in chiave europea (vedi Super Champions) e poi fare diversamente nel nostro paese. Non è un argomento all'ordine del giorno".