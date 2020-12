Gravina: "Sono un grande sostenitore dei playoff. Quest'anno il campionato di Serie A è molto avvincente"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intervistato da 'Il Messaggero' e ha parlato della possibilità di una riforma comprendente i playoff. Queste le sue parole: "Sono un grande sostenitore dei playoff, ma non possiamo ridurre tutto solo a questo, le mie idee le proporrò nei tempi e con le modalità corrette. Quest'anno il campionato di Serie A è molto avvincente, eppure bisogna interrogarsi in continuazione su come renderlo sempre più incerto e affascinante".