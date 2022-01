Gravina: "Stop alla Serie A per i playoff Mondiali? Vorremmo, ma il calendario è intasato"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, si è così espresso a Dribbling su Rai2 sul possibile stop al campionato in vista dei Playoff per i Mondiali 2022: "È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì, ma questo sì deve essere calato nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più. Ormai la nostra Nazionale è nel cuore di tantissimi tifosi italiani, è seguitissima e infatti ringrazio chi comincia a sentire la nostra Nazionale come parte della propria vita. Devo ringraziare anche la Rai che ci segue nella diretta delle partite, raccontando tante curiosità, finanche l'intimità degli spogliatoi. E forse proprio per questo oggi si ama di più la Nazionale".