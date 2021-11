Grygera: "Ibra era già leader anche da ragazzo, è di un'altra categoria"

Zdenek Grygera, ex difensore, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il rendimento di Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo vinto il campionato insieme all’Ajax: oggi come allora Zlatan è sicuro di sé e ha la straordinaria capacità di trasmettere la sua sicurezza al resto del gruppo. Non va mai nel panico, gestisce perfettamente ogni tipo di situazione: la squadra assorbe la sua convinzione, che lui sia in campo o fuori. Carica su di sé pressioni e responsabilità, a 40 anni è quasi normale ma questo succedeva anche da giovanissimo. Era già consapevole della propria forza, tranquillo e sereno, se qualcosa non funzionava ci ripeteva: 'Calma ragazzi, ce la faremo'. Ovviamente resta di un’altra categoria anche a livello tecnico".