Guardiola: "Eravamo convinti che Messi restasse al Barcellona. Kane? Ci proveremo"

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, si è così espresso in conferenza stampa sul mercato dei Citizens: "Kane è un giocatore del Tottenham. Se il club non vuole negoziare, la trattativa è finita. Se vogliono trattare, molti club hanno il desiderio di farlo firmare, noi non siamo un'eccezione. Siamo molto interessati, ci proveremo di certo. Messi? Abbiamo preso Grealish e gli abbiamo dato il 10 perchè eravamo convinti di lui e pensavamo che Messi rimanesse al Barcellona. Ora Messi non è nei nostri piani".