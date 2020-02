Guly: "Boban e Maldini sono le persone giuste per il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Andres Guglielminpietro, ex giocatore di Milan e Inter, ha parlato del lavoro di Boban e Maldini. Queste le sue parole: "Sono molto contento per loro, hanno cercato le persone giuste. L'inizio non è stato semplice, perché l'investimento non è così grande. Oggi per fare una squadra devi spendere molto, anche per i giovani. Cerchi giocatori scafati per competere subito, come ha fatto l'Inter che ha pagato 80 milioni. Quando non hai queste possibilità devi trovare i calciatori".