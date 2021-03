Hellas Verona, Juric: "Contro il Milan non abbiamo trovato debolezze"

Alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha commentato così in conferenza stampa la sconfitta di domenica scorsa contro il Milan: "Abbiamo perso ed è stata negativa. Ma è importante per capire certe cose: la prima che mi viene in mente è che il Milan, con assenze importanti, ha mostrato di avere motori completamente diversi dai nostri. Noi potevamo fare meglio, non siamo stati brillanti e non avevamo lo spunto giusto, ma loro non ci hanno concesso niente: c'è stata applicazione, organizzazione, con due o tre giocatori fuori dal normale, come Kessie e Tomori, e altri sette di buonissimo livello che hanno fatto meglio di noi. Contro le grandi solitamente sfrutti i punti deboli e crei, ma contro il Milan non abbiamo trovato debolezze. La mia sensazione è che alzando un po' il livello puoi competere chiunque non avendo fuoriclasse: è meglio che avere fuoriclasse che non sono dentro il contesto della partita" riporta tuttomercatoweb.com.