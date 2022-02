Helveg: "Ottimista per il Milan da Scudetto. Mi carico anche io dalla Danimarca..."

Thomas Helveg, ex calciatore rossonero, si è così espresso sul canale Twitch dell'AC Milan sulle possibilità di Scudetto: "Speriamo bene. Siamo a metà febbraio e la strada è ancora lunghissima, ma io sono ottimista. Anche io dalla Danimarca mi carico per questo Milan... Ci sono tante partite da superare e da vincere. Quando vedo la classifica penso a quanta differenza possano fare vincere partite in fila: la prossima è sempre la partita più importante. Quando giocai io a Salerno fu una partita dura... Ci sono posti in cui si fatica di brutto: a Salerno non fu facile e non sarà facile.