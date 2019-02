Iachini a Sky: "Non avevamo rischiato nulla, peccato la sciocchezza imperdonabile sul primo gol"

Iachini, tecnico dell'Empoli, ha parlato così a Sky Sport a fine gara: "La squadra ha fatto un buon primo tempo, dovevamo essere più bravi nella scelta finale. Non avevamo rischiato nulla, peccato per l'occasione di Krunic per passare in vantaggio e subito dopo abbiamo fatto una sciocchezza. A San Siro non puoi permetterlo, poi due gol in pochi minuti ed è una mazzata troppo grande. Paghiamo errori di gioventù che in Serie A non possiamo permetterci".