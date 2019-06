Iachini su Krunic: "Qualità e personalità, farà bene anche al Milan"

Intervistato da Tuttosport, Beppe Iachini ha speso parole d’elogio per Rade Krunic, giocatore che ha allenato nella passata stagione a Empoli: "È un elemento di grande qualità, che sa abbinare doti tecniche importanti a una buona fisicità. Ha personalità, per me è un giocatore di grande livello. È cresciuto molto col passare dei mesi, è un grande professionista e sono certo che riuscirà a fare bene anche al Milan. Mentalmente è un ragazzo forte, ci teneva ad avere la grande occasione e sono felice per lui che sia arrivata. Grazie alla duttilità tattica che ha, sicuramente saprà imporsi. È chiaro, nel Milan troverà tanti giocatori forti, di qualità, ma lui non è da meno e saprà sorprendere tutti. Con Giampaolo potrà giocare mezzala o trequartista, il meglio lo può dare da interno destro".