Ibra: "Amadeus e Fiorello? Per sei mesi gli interisti non si sono fatti sentire. Ora riprendiamoci il primo posto"

Intervenuto oggi in conferenza stampa a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così dell'accoglienza di Amadeus e Fiorello, entrambi tifosi interisti: "Senza un milanista non c'è un derby. Ripetono di essere interisti ogni cinque minuti e dicono di essere primi in classifica, però per i primi sei mesi non ho sentito nulla. Riprendiamo il primo posto".