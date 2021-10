Ibrahimovic a Mediaset: "Non meritavamo il pareggio, è la peggior partita che abbiamo fatto. Mancano tre gare ma sono fiducioso"

Al termine del match, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

Sulla partita: “Non meritavamo il punto, è la peggior partita che abbiamo fatto. Ma questo è il calcio. Siamo a zero punti, ma dobbiamo continuare. Per tanti in questa squadra è la prima volta in Champions, devono crescere e imparare. Le gare in Champions portano esperienza in campionato”.

Sulle troppe assenze: “Mancano tanti giocatori, ma questo fa parte del calcio. Io sono appena tornato e sono contento di giocare, mi servono più minuti per ritrovare il ritmo. Più gioco più il ritmo torna. Anche per Bakayoko era la prima partita, ma non voglio trovare scuse: nella prossima partita dobbiamo fare meglio”.

Sulle chance di qualificazione: “Mancano tre partite, abbiamo lottato per essere in Champions e fino a che ci sarà la possibilità puntiamo all’obiettivo. Purtroppo oggi abbiamo perso, ma sono fiducioso”.