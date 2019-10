Ibrahimovic a Sky: "In Italia farei meglio di quelli che ci sono. Il Milan? Mi dispiace molto, servono investimenti"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky Sport in occasione dell'inaugurazione della sua statua a Malmo, ha parlato anche di temi legati all'Italia: "Il mondo è migliore e più pericoloso. Uno è originale, l'altro vivrà per sempre. Sono molto contento ed onorato, significa che ho lasciato un segno dietro di me e resterà per sempre. Ancora pronto per la Serie A? Al 100%, farei ancora la differenza. Farei meglio di quelli che ci sono. Il Milan? Mi dispiace tanto, deve essere un club top come risultati e investimenti. Devono avere i giocatori migliori al mondo, ma adesso non è così. Bisogna fare investimenti, se non li fai non arrivi da nessuna parte".