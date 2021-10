Ibrahimovic a Sky: "Non ci sono scuse, siamo il Milan e dobbiamo fare meglio. Mancano tre partite e possiamo fare ancora qualcosa"

Intervenuto nel post partita di Porto-Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato a Sky Sport del match tra rossoneri e portoghesi. Queste le domande e le risposte:

Sulla sua condizione.

"Bene, oggi ho giocato più minuti rispetto all'ultima partita. Mi manca il minutaggio per ritrovare ritmo. Questo serve per trovare il feeling per tornare in campo"

Sulla prestazione con il Porto e sulla squadra.

"Delle tre partite che abbiamo giocato questa è la peggiore ma anche quando abbiamo giocato bene, abbiamo portato zero punti a casa. Queste partite servono per crescere. Per tanti questa è la prima volta in Champions e hanno solo che da imparare. Ma queste sono scuse, siamo il Milan e dobbiamo vincere anche in Champions non solo in campionato"

Sul cammino in Champions e in campionato.

"Bisogna continuare, il mondo non è caduto perchè abbiamo perso oggi. In campionato stiamo bene e dobbiamo continuare così ma dobbiamo farlo anche in Champions. Mancano tre partite e dobbiamo provare a fare qualcosa. Non dobbiamo perdere fiducia. Preferisco stare in campo che fuori ma piano piano adesso arrivo