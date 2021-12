Ibrahimovic: "Calciatore più forte di tutti i tempi? Direi Ronaldo Il Fenomeno. Gol più bello? Quello in rovesciata contro l'Inghilterra"

Intervenuto ai microfoni di 'Corriere Tv' Zlatan Ibrahimovic ha parlato del calciatore più forte che ha ammirato e del suo gol più bello in carriera. Queste le sue parole: "Calciatore più forte di tutti i tempi? Direi Ronaldo Il Fenomeno. Maradona non l'ho visto dal vivo, l'ho visto solo in tu. Ronaldo l'ho visto dal vivo, da piccolo provavo ad imitarlo. Gol più bello? Quello in rovesciata contro l'Inghilterra. Gli inglesi mi hanno sempre attaccato, quella era una risposta anche per loro".