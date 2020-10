Ibrahimovic: "Se avessi avuto la condizione di 10 anni fa non mi fermava nessuno, ma anche ora non ci riescono"

Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta nel derby vinto dai rossoneri per 2-1, ha parlato a Sky della sua condizione fisica: “Mi sento più completo, ho più esperienza. Quando si è giovani si è ancora in crescita. Adesso mi sento completo, se avessi avuto la condizione di 10 anni fa non mi fermava nessuno, ma anche ora non mi fermano”.