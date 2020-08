Ibrahimovic su Calhanoglu: "Gli ho detto che vestire la numero 10 del Milan è un privilegio. Può migliorare ancora tanto"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Zlatan Ibrahimovic ha commentato il suo rinnovo ma al tempo stesso ha parlato di tanti altri temi. Queste le sue parole su Calhanoglu:

Su Calhanoglu.

“Quando ho conosciuto Calhanoglu la prima volta gli ho detto che avere la numero 10 al Milan è un grande privilegio e che tutti i calciatori con la 10 in rossonero sono stati grandi. Ha una grande responsabilità ma se lavora bene, può meritarla. Ha lavorato benissimo negli ultimi 6 mesi e deve continuare così. Non si deve fermare, non bisogna essere mai soddisfatti di sé stessi. Spero che continui così anche perchè può fare molto di più.”